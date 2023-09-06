Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde sporun ve sporcunun yanında olmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa il genelinde mücadele eden 72 kulüp ve çıkardıkları 354 U ligi takımlarına 482 bin 500 lira nakdi destekte bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin amatör spor kulüplerine nakdi yardım töreni, MASKİ Oda ve Dernekler Hizmet Binası Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Manisa Futbol Kulübü Başkanvekili Engin Anlı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Manisa Şube Başkanı Erol Timur, Futbol İl Temsilcisi Bülent Kanik, Futbol Saha Komiserleri Derneği Manisa Şube Başkanı Cavit Şenbilgiç, Daire Başkanları, spor kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Manisa Şube Başkanı Erol Timur, “Büyükşehir Belediyemiz her zaman amatörün yanında. Bugün de yine bunu gösterdiler. Ben Cengiz Başkan’a amatörler adına teşekkür ediyorum. Manisa Futbol Kulübüne de önümüzdeki müsabakalarda başarılar diliyorum” dedi.

"AMATÖR BRANŞLARA BU SEZONKİ DESTEK 1 MİLYON 912 BİN 500 LİRA"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ise, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde her zaman sporun ve sporcularımızın yanındayız. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren amatör spor kulüplerimizin gelişimine ve güçlendirilmesine yönelik her alanda desteklerimiz oldu. Bu yıl da 15 Mart 2023 tarihinde düzenlediğimiz törenle Manisa il genelinde mücadele veren 96 Amatör spor kulübümüze toplamda 1 milyon 430 bin TL’lik nakdi destekte bulunduk. Bugün de 2. Amatör Lig’de mücadele veren 16 takımımıza 10 biner lira; toplamda 160 bin liralık nakdi destek sağlayacağız. Bunun yanında 2. Amatör Lig’de altyapı takımı çıkaran 8 kulübümüze toplamda 35 bin 500 lira, 2. Amatör Lig’de olup, bu sezona katılmayan ancak altyapı takımı çıkaran 13 kulübümüze toplamda 73 bin 500 lira, Bölgesel Amatör Lig’de 3, Süper Amatör Lig’de 14, Birinci Amatör Lig’de 24, Kadınlar 1. Ligi’nde 1 ve Kadınlar 3. Ligi’nde 1 takımımızdan altyapı takımı çıkaran toplam 43 kulübümüze 213 bin 500 lira olmak üzere, Toplamda 72 kulübümüz ve çıkardıkları 354 U Ligi Takımları için 482 bin 500 liralık bir destek sağlamış olacağız. Böylece bu sezon Manisa’mızı amatör branşlarda temsil eden kulüplerimize sağladığımız katkıyı 1 milyon 912 bin 500 liraya ulaştırmış oluyoruz” diye konuştu.