Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Genel Menajer Nihat Mala ve Başantrenör Ahmet Kandemir’in katılımıyla teknik ekiple bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Süper Lig’de ikinci sezonunu geçirecek olan basketbol takımının 2023-2024 sezonu planlamaları görüşüldü.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu öncesi tüm sorumlu birimleriyle çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Genel Menajer Nihat Mala, Başantrenör Ahmet Kandemir ve teknik ekiple Tevfik Lav Spor Tesislerinde bir araya geldi. Yapılan toplantıda, Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun da yer aldı.

Yeni sezon kadro planlamasının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Kulüp Başkanı Çaylan, “Geçen sezon yakaladığımız aile ortamının bu sezon da olacağını düşünüyorum. Hep birlikte güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Kaliteli bir teknik ekip ve iyi bir oyuncu grubuyla mücadele edeceğimiz yeni sezon için hedefimiz bir önceki sezonun üzerine çıkmak olacak. Yani hedefimiz play-off oynamak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün destekleriyle yeni sezonda da Manisa’mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.