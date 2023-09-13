Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen J. Er Şehit Fevzi Hoşgökçen, J. Ütgm Şehit Osman Güzel, J. Er Şehit Mestan Altıntaş, P. Onb. Mehmet Burhan, P. Onb. Şehit Hulusi Şan, P. Onb. İbrahim Caran, Şehit Polis Memuru Lütfü Anbarlı’nın şehadetlerinin yıldönümünde mevlit ve pilav hayrıyla andı.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Şehzadeler ilçesinde devam etti.

Şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlarımız J. Er Şehit Fevzi Hoşgökçen, J. Ütgm Şehit Osman Güzel, J. Er Şehit Mestan Altıntaş, P. Onb. Mehmet Burhan, P. Onb. Şehit Hulusi Şan, P. Onb. İbrahim Caran ve Şehit Polis Memuru Lütfü Anbarlı için 15 Temmuz Meydanı’nda anma programı düzenlendi.

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Çetinkaya, Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürü Hakan Tirtom, askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileri, gazi ve şehit derneklerinin temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerimizin ruhuna ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı yapıldı. Programın sonunda şehit ailelerine protokol üyeleri tarafından Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi.