Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığıyla yürüttüğü ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi’nin tanıtım toplantısı Alaşehir ilçesinde devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği desteğini sürdürüyor. İlçe bazında tanıtım toplantıları düzenleyerek hayvan üreticilerine vereceği destek hakkında bilgilendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığında yürütmüş olduğu ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi’nin tanıtım toplantısını Alaşehir ilçesinde gerçekleştirerek, üreticileri bilgilendirdi.

Alaşehir ilçesi Delemenler Mahallesi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak, İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimler ile yetiştiriciler katıldı.

Dış parazit kaynaklı hayvan hastalıklarıyla etkin mücadelenin hedeflendiği proje kapsamında 10 bin işletmede 58 bin büyükbaş hayvanda uygulama yapılacak.

Tanıtım toplantısında üreticilere seslenen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, Usta, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Usta, ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi’ kapsamında yüzde 100 hibe ile 10 bin büyükbaş hayvan yetiştiricisine ait 58 bin büyükbaş hayvanda uygulamanın yapılacağını söyledi.

Etkinlik sonunda üreticiler, kullanacakları preparatlar konusunda bilgilendirildi.