MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesine kesintisiz içme suyu ulaştırmak için açtığı yeni sondajın yer altı enerji nakil hattı döşeme işini tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesine kesintisiz su temin etmek için açılan yeni sondaja yaklaşık 1 kilometrelik enerji nakil hattı döşeme çalışması yapıldı.

Mahalle Muhtarı Erol Akca, çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun mahalleye ulaştığını belirtti. Muhtar Akca, MASKİ Genel Müdürlüğüne ve emek veren tüm personellere teşekkür etti.