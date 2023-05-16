Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Çevre Yolu’nda başlattığı aydınlatma çalışmalarını tamamladı. Toplamda 207 adet aydınlatma direği montajının yapıldığı çalışmayla trafik güvenliği ve konforunun arttırılması sağlandı.MANİSA(İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatı ile başlatılan ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen Kuva-yı Milliye Anıtı bölgesinden başlayıp Gediz Kavşağı’na kadar olan alanı kapsayan Manisa Çevre Yolu’ndaki aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen yoğun çalışma sonucunda çevre yoluna 207 adet aydınlatma direğinin montajı gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan çalışmaların tamamlandığını ve çevre yolu aydınlatmasının yapıldığını belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde başlattığımız Manisa Çevre Yolu aydınlatma çalışmasının tamamlanmasıyla karayolu güzergahı aydınlatılarak yolun trafik güvenliği ve konforu arttırılmıştır. Yolu kullanan tüm vatandaşlarımıza Manisa Büyükşehir Belediyesi adına kazasız, belasız ve hayırlı yolculuklar diliyoruz” dedi.