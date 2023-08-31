Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’nin kurtuluşu ve Zafer Bayramı’nın 101. yılı dolayısıyla Ali Güven, Ferda Anıl Yarkın, Hazal, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca ve Sibel Alaş konseri düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Demirci’nin kurtuluşu ve Zafer Bayramı’nın 101. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri düzenlendi.

Demirci 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda yapılan konserde ‘Şimdi 90’lar’ başlığı altında, Metin Özülkü orkestrası eşliğinde 90’lar Türk Pop Müziği’nin efsaneleri Ali Güven, Ferda Anıl Yarkın, Hazal, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca ve Sibel Alaş sahne aldı.

Dönemin pop müzik eserlerinin seslendirildiği birbirinden güzel şarkılara Demircililer, evlerinin balkonlarından ve alandan eşlik etti.

Konsere, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Konser gecesinde sahne alan sanatçılar, seslendirdikleri şarkılarla Demircililere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, sanatçılara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün göndermiş olduğu hediyeleri ve Demirci’ye özgü hediyeleri takdim etti.