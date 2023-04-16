MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile sağlıklı su akışı için çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı’nın Gökçeköy mahallesinde dere temizlik çalışması yapıldı. Hayata geçirilen çalışma ile dere yatağında biriken rüsubat uzaklaştırıldı.

Mahalle Muhtarı Zafer Deşek, “Dere yatağımızda zaman zaman problemler yaşanıyordu. MASKİ, mahallemizdeki dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Cengiz Başkanımıza hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.