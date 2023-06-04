MASKİ Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında suyu en pahalı veren Türkiye’nin 2. Büyükşehir Belediyesi olduğuna yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyuyla paylaştı. Su fiyatlarında Mayıs ayı itibariyle 30 Büyükşehir içerisinde 11. sırada yer aldığı kaydedildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ), son günlerde su fiyatları ile ilgili eksik veri ile yapılan yanıltıcı haberlere karşı kamuoyunu doğru bilgilendirmek için açıklama yaptı.

MASKİ’den yapılan açıklamada, su fiyatlarında 11. sırada yer alındığının altı çizildi.

Söz konusu haberlerde 30 Büyükşehir Belediyesi arasında en yüksek su fiyatı olan ikinci kurum olarak MASKİ'nin gösterildiği anımsatılarak, "Yapılan haberde eksik veriler kullanılarak sadece su ve atıksu bedelleri dikkate alınmıştır. Ancak su faturalarına bu iki bedel ile birlikte bakım bedelleri ve diğer ücret kalemleri de yansıtılmaktadır. Bu bedeller hesaba katılarak yapılan 1 metreküplük suyun maliyetine göre 30 Büyükşehir içerisinde Manisa, 11. sırada yer almaktadır. Yapılan değerlendirme en yüksek ücret tarifesinin olduğu 1. Gruba göre yapılmıştır. Diğer gruplar baz alındığında ise Manisa, çok daha alt sıralardadır" denildi.

Manisa’daki ilçe merkezlerinde 3 farklı su fiyatı uygulandığına vurgu yapılan MASKİ açıklamasında, "Manisa’da ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre Büyükşehir Belediye Meclisi MASKİ Genel Kurulu tarafından 3 farklı su birim fiyatı belirlenmiştir. Bu göre; 1. gruptaki Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Akhisar, Salihli, Soma ve Alaşehir ilçelerimizde 14, 19 TL; 2. gruptaki; Kula, Saruhanlı, Ahmetli ve Sarıgöl ilçelerimizde 13,85 TL; 3. Grup Kırkağaç, Gölmarmara, Selendi, Gördes, Demirci ve Köprübaşı ilçe merkezlerimizde ise 12,88 TL’dir. Atıksu bedeli ise bu fiyatların yüzde 50’si kadardır" ifadeleri kullanıldı.