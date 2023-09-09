Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü dolayısıyla Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve protokol üyelerinin katılımıyla fener alayı düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa’nın kardeş şehri olan Azerbaycan’ın Şirvan şehri Belediye Başkanı Kürdoğlu Muradov, Şirvan Vali Yardımcısı Aynur Farzaliyeva ve beraberindeki heyet, askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sultan Camii’nden başlayarak, Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyen Manisalılar, Türk Bayrakları ve Fenerlerle Manisa’yı aydınlattı. Yürüyüş boyunca bando takımlarının seslendirdiği marşlara Manisalılar coşkuyla eşlik etti. Yürüyüşü evlerinin balkonlarından takip eden çok sayıda Manisalı da, yürüyüşe katılanları selamladı. Yüzlerce Manisalının Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdüğü kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Fener Alayı’na katılan kortej daha sonra Cumhuriyet Meydanı’na geçerek konser etkinliğine katıldı.