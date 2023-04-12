Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Nisan ayı meclis toplantısında, Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinde 1 megavatlık Güneş Enerji Santralinin tamamlandığını ifade ederek Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesi'nde de 5 megavatlık Güneş Enerji Santrali (GES)'nin panel montajlarının devam ettiğini açıkladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Ergün, Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinde tamamlanan ve Yunusemre ilçesi Seyitli mahallesinde kurulumu devam eden güneş enerji santralleri hakkında bilgiler verdi.

TOPLAMDA 8 MEGAVATLIK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİMİZ OLACAK

GES ile ilgili Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinde kurulum çalışmaların tamamlandığını Seyitli Mahallesi'nde de devam ettiğinin altını çizen Başkan Ergün, Manisa merkez Atıksu Arıtma Tesisi ile YunusemreSeyitli Mahallesi'nde kurulu gücü 2 megavat olan Güneş Enerji Santrali tesislerimizle uzun bir süredir elektrik üretimi yaptıklarını anımsattı.

Daha önce müjdesini bu kürsüden verdiği 25 milyon TL bedelle Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisimizin olduğu alanda başladıklaı 1 megavatlık güneş enerji santralinde de panel montajlarımızı tamamladıklarını belirten Başkan Ergün, "Kısa süre içerisinde hayırlısıyla elektrik üretimine başlayacağız. Aynı zamanda, yaklaşık 147 milyon TL bedelle Yunusemre ilçemiz Seyitli Mahallesinde başladığımız 5 megavatlık güneş enerji santralinde de panel montajlarımıza devam ediyoruz. Haziran ve Temmuz aylarında de devreye alarak 6 megavatlık bir geri dönüşümü sağlayacak yatırımımızda da bu günün şartlarına göre aylık geri dönüşümü 3 milyon civarında bir elektrik giderlerimizde tasarruf sağlamış olacağız” diye konuştu.