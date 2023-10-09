Manisa'da Gördes’in Kayacık Mahallesi’ni ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Çok Amaçlı Etkinlik Salonu müjdesi verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat ve Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz, Gördes ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, mahalle sakinlerinin istediği çok amaçlı etkinlik salonunun müjdesini veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, buraya ivedi bir şekilde çok amaçlı etkinlik salonu için çalışmalara başlamamızı iletti. Sizlere yakışır, düğünlerinizi, hayırlarınızı yapacağınız güzel bir salonu mahallemize kazandıracağız. Tüm tefrişatı, ısıtma soğutma sistemi ve çevre düzenlemesi ile herkesin etkinliğini yapacağı bir alan haline gelecek” dedi.

Çok amaçlı etkinlik salonunun mahalle sakinleri için önemli bir hizmet olduğunun altını çizen Kayacık Mahalle Muhtarı Ali Çiftçi de, “Mahalle sakinleri olarak özellikle kışın düğün yapamıyorduk. Büyük bir sıkıntımız giderilecek. Bizle beraber Tüpüler ve Karaağaç Mahalleleri de bu salonu kullanacak. Mahalle sakinlerimiz adına Cengiz başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.