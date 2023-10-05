MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Yakaköy mahallesinde bulunan dere geçiş noktasında menfez çalışmasını tamamladı. Çalışmalarla birlikte yol geçişi rahatlatılarak vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde can ve mal güvenliğini sağlamak adına menfez montaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gördes ilçesine bağlı Yakaköy mahallesinde bulunan dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi şube müdürlerinden Necip Kurtarıcı, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz, MASKİ İlçe Şefi Ali Türker Kesici ve mahalle muhtarı Zafer Özbakan çalışmaların olduğu bölgede inceleme yaptı.

Mahalle muhtarı Zafer Özbakan, “Aşırı yağışlar olduğunda vatandaşlarımız dereden geçemiyordu. Talebimizi ilettik, Cengiz Başkanımız da bizi kırmadı. Mükemmel şekilde menfezimiz yapıldı. Allah razı olsun Cengiz Başkanımızdan” dedi.