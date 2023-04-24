Manisa Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte üreme ortamları artan karasinek, sivrisinek ve larvasitlere yönelik ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.MANİSA (İGFA) - Vatandaşların yaz mevsimini daha rahat geçirmesi amacıyla il genelinde ilaçlama faaliyetlerini sürdüren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri; yeşil alanlar, sulak alanlar ve açık alanlara yönelik uygulamalar gerçekleştiriyor.

Devam eden ilaçlama faaliyetleri hakkında bilgiler veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Yaz aylarında karasinek, sivrisinek ve larvasitlerin halkımız için tehlike arz etmemesi için yoğun bir program uyguluyoruz. Ekiplerimiz, titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Karasinek, sivrisinek ve larvasitlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemek için ilaçlama faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, zirai ilaçlama dronu aracılığıyla da ilaçlamaların yapıldığını dile getirdi. İnce, “Haşereyle mücadeleye karşı çalışmalarımızın yoğunlaştığı bu dönemde araçların ve personellerin giremediği alanları da zirai ilaçlama dronu ile ilaçlayarak halk ve çevre sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.