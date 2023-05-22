Deprem afetinin en çok etkilediği illerden biri olan Kahramanmaraş’taki çadır kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görevde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, meydana gelen olumsuz durumlara anında müdahale ederek, depremzede vatandaşların huzuru ve güveni için yoğun gayret sarf ediyor.MANİSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok sayıda ilde ciddi yıkımlara neden olan deprem felaketinin yara sarma çalışmaları hızla devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de bölgede afetzedelerin yanında yer alıyor.

Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kentte görevlendirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de, çadır kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Minik depremzedenin kolunu dikkatle atele alan Manisa itfaiyesi, çocuğu ambulansa teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı bir araç ve ekibin Kahramanmaraş’taki çadır kentte görevlendirildiğini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Afetzede vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için ekiplerimiz hassasiyetle ve yoğun bir çalışma içerisinde. Yaşanan olumsuzluklara da anında müdahale eden ekiplerimiz, depremzede vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için gayret sarf ediyor. Bir kez daha ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, afet bölgesinde başta Büyükşehir İtfaiyemiz olmak üzere, görev yapan herkese kolaylıklar diliyoruz” diye konuştu.