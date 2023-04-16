MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki AR-GE birimi tarafından, vatandaşların su faturası ödeme ve su yükleme işlemlerini daha kolay yapabilecekleri MASKİ Matik cihazı geliştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yazılımı ve donanımı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen MASKİ Matik cihazını inceledi.

Başkan Ergün’e MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Emre Özünlü ve Gökhan Çevik ile Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan ile yetkili personel de eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan’dan cihazın çalışma şekli ve yapılacak işlemler hakkında bilgi aldı. MASKİ Matik cihazlarında banka kartları, kredi kartları ve temassız özelliğe sahip kartlarla işlem yapılabilecek. Vatandaşlar geçmiş dönem borçlarını kredi kartı ile temassız olarak ödeyebilecek. Daha hızlı ara yüze sahip olacak cihaz işlem yapan vatandaşları sesli uyarı yöntemi ile de yönlendirebilecek. Nakit ödeme sistemi sadece kartlı su sayaçlarına yüklemede kullanılacak. MASKİ Matik cihazları önümüzdeki günlerde kademeli olarak il genelinde belli noktalardan başlayarak Manisalıların hizmetine sunulacak.

“BU UYGULAMA İLE TÜRKİYE’NİN İLKLERİNDEYİZ”

MASKİ Genel Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından geliştirilen MASKİ Matik cihazlarının yakın zamanda 40 adet üretiminin yapılacağını belirten Başkan Ergün, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki AR-GE birimimizce yazılımı ve donanımı yapılan yeni MASKİ Matik cihazlarımız, hemşehrilerimizin su faturası ödeme, kartlı sayacına su yükleme gibi işlemlerini daha kolay bir şekilde yapabilmesi amacıyla geliştirildi. Vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacak bu cihazlarımızın il geneli için 40 adet üretimi yapılacak. Türkiye’de böyle bir uygulamayı kendi bünyesinde gerçekleştiren ilk Büyükşehir Belediyelerinden biriyiz. Ayrıca işlem ücretini 5.5 TL’den 3 TL’ye indiriyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

CİHAZLAR DAHA ÇOK KULLANILACAK

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Sahadaki mevcut cihazlarda sadece nakit ödeme özelliği vardı. Vatandaşlarımız özellikle pandemi dönemi ile birlikte kredi kartı ile ödeme sistemini çok benimsedi. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatı ile de Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız büyük bir çalışma gerçekleştirdi. Tamamen idaremiz bünyesinde yazılımı ve donanımı yapılan ve geliştirilen MASKİ Matik cihazlarımızla Kredi kartı ve kredi kartı ile 3 farklı seçenek (temassız, çipli ve slip) ile vatandaşlarımız ödeme yapabilecek. Bu cihazların daha fazla kullanılacağını düşünüyoruz. Genel Müdür Yardımcımız, Daire Başkanımız ve tüm personellerimize sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Türkiye’de böyle bir uygulamayı kendi bünyesinde yapan belediyeler arasında ilk sıralardayız” dedi.