Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç Belediyesi işbirliğiyle yapımı tamamlanan kapalı halı sahada incelemelerde bulundu. Halı saha önünde ırkağaç Acar İdman Yurdu’nun yöneticileri ve genç sporcuları tarafından karşılanan Başkan Ergün, genç sporcularla yakından ilgilendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç’ın Kayadibi Mahallesi’nde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde yapımı tamamlanan kapalı halı sahada incelemelerde bulundu.

Halı saha önünde Kırkağaç Acar İdman Yurdu’nun yöneticileri ve genç sporcuları tarafından karşılanan Başkan Cengiz Ergün’e Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, MHP Manisa Milletvekili Adayları Ali Uçak ile Nadir Sarı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, KAÇEP İl Başkanı Neşe Töz, MHP İlçe Başkanı Ali Doğan, Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Yunus Timur, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakkı Seven, KAÇEP İlçe Başkanı Nebahat Güner ile Meclis Üyeleri eşlik etti.

GENÇ SPORCULAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Cengiz Ergün, kapalı halı saha incelemesi öncesinde çocuklara top hediye etti. Kırkağaç Acar İdman Yurdu’nun genç sporcuları ve yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Cengiz Ergün’e adının yazılı olduğu Kırkağaç Acar İdman Yurdu forması hediye edildi. Genç sporcularla yakından ilgilenen Başkan Ergün, ardından kapalı halı sahada incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. Kapalı halı sahada penaltı atışı da yapan Başkan Cengiz Ergün, genç sporcularla renkli görüntüler oluşturdu.