MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Öveçli mahallesinde tarım arazisinden geçen içme suyu şebeke hattında deplase ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma ile oluşabilecek arızalara karşı önlem alındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ihtiyaç olunan noktalarda altyapı çalışmalarını gerçekleştirerek, vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Öveçli mahallesinde tarım arazisinden geçen içme suyu şebeke hattında deplase ve yenileme çalışması gerçekleştirildi. Kısa sürede çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallede oluşabilecek arızalara karşı önlem alınmış oldu.

Mahalle muhtarı Nail Kocakaya, “Mahallemizdeki içme suyu şebeke hattı, tarım arazisinden geçiyordu. Herhangi bir çalışma ile hat zarar görebilir, arızalar oluşabilir, su sorunu yaşayabilirdik. MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdikten sonra gerekli çalışma yapıldı. Hat yön değiştirildi ve yenilendi. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.