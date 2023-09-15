Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından meyve üreticilerine yönelik olarak hazırlanan ‘120 Bin Kasa Desteği’ projesi kapsamında Kulalı üreticilere yüzde 100 hibeli 6 bin adet kasa teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘120 Bin Kasa Desteği’ projesi kapsamında tarımsal destekte bu kez Kulalı üreticilere hibe kasalarını teslim etti.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediyesi’nin kırsala sağlayacağı desteklemelerin devam edeceğini dile getirerek, “Geçtiğimiz aylarda üzüm sepetlerimizi, sergi bezlerimizi teslim etmiştik. Kasaların dağıtımını bitirdikten sonra yine zeytin üreticilerimizin hasatta kullanacakları zeytin hasat yaygılarının da dağıtımına başlayacağız. Sulama kooperatiflerimiz ve kırsal mahallelerimiz için değişen çaplarda pvc boru alımı yapacağız. Yılsonu gelmeden de bu konuda da yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Diğer çalışmalarımızla da sizlerin yanında olmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ise, “Manisa Büyükşehir Belediyemizin üretime destek anlamında güzel bir töreninde birlikteyiz. Bu desteklerin İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası, Kula Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli bir şekilde sürdürmeye gayret göstereceğiz” dedi. Konuşmaların ardından ‘120 Bin Kasa Desteği’ projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 100 hibe desteği ile üreticilere kasaları teslim edildi.