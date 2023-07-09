MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Kula merkezde 120 milyon TL yatırım bedeliyle devam eden 18 kilometrelik çelik içme suyu terfi hattı ve 5 bin metreküplük içme suyu deposunun inşa çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula merkezin içme suyu kapasitesini artırarak hanelere yeterli su temin etmek için yoğun mesaisine devam ediyor.

Bu kapsamda 120 Milyon TL yatırım bedeliyle devam eden 18 kilometrelik çelik içme suyu terfi hattı ve 5 bin metreküplük içme suyu deposunun inşa çalışmalarında son aşamaya gelindi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de ilçeye giderek imalat işlerini yerinde inceledi. Aydınyer’e, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Kadir Bahadır Zeybek, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural, kontrol mühendisleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Aydınyer, çalışmanın Kula merkez için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, son durum hakkında bilgi aldı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Kula için büyük öneme sahip projemiz kapsamında 18 kilometrelik içme suyu terfi hattını çelik borularla döşüyoruz. 5 bin metreküplük biriktirme deposu inşa ediyoruz. Depomuzun tek gözünden de olsa Temmuz ayı sonuna doğru ilçe merkezine su vermeyi hedefliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz. İlçemiz için büyük bir öneme sahip bu yatırımımız sorunsuz bir şekilde tamamlanacak” dedi.