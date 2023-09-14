Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi arasında kilit parke ihtiyacının karşılanması için protokol imzalandı. Protokole göre yaklaşık 50 bin metrekare kilit parke taşı desteği sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi arasında yapılan protokol ile Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula Belediyesi’ne kilit parke taş desteği sağlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından atılan imza sonrası protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, “Büyükşehir Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ediyoruz. Yaptığımız protokol ile yaklaşık 50 bin metrekarelik kilit parke taşını Kula’da farklı mahallelerde hizmet edilmek üzere bize tahsis etti. Hayırlara vesile olsun. Kula adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.