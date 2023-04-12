Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık konularına bir kez daha dikkat çekti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclisi 1’inci Oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleşti. Başkan Cengiz Ergün’ün daha önceki meclis toplantısında gündeme getirdiği küresel ısınma ve buna bağlı olarak yaşanan iklim değişikliğinin yağış rejimlerini de değiştirdiğine yeniden vurgu yaparak, kuraklık tehlikesine karşı önlemler alındığına dikkat çekti.

Daha önceki meclis toplantısında Manisa’da 2023 yılında 79 adet içme suyu sondajı açılacağının müjdesini veren Başkan Cengiz Ergün, çalışmaların Turgutlu ve Soma ilçe merkezlerinde başladığını duyurdu.

Başkan Cengiz Ergün, tüm dünyayı ilgilendiren ve ülkemizde de maalesef etkisini hissettiren kuraklık tehlikesine karşı da önlemler aldıklarını belirterek, "Su kaynaklarımız her yıl daha da azalıyor. Bu riske karşı daha önceki meclis toplantımızda Manisa’mızda 2023 yılında 79 adet içme suyu sondajı açacağımızı ifade etmiştim. Çalışmalarımıza Turgutlu ve Soma ilçe merkezlerimizle başladık. Tabi ki biz bu su kaynaklarının sayısını ne kadar artırsak da, önemli olan hepimizin daha tasarruflu ve bilinçli bir şekilde suyumuzu kullanmasıdır. Evlatlarımıza ancak bu sayede, en kıymetli mirasımız olan suyumuzu yeterli bir şekilde bırakabiliriz" diye konuştu.