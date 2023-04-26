Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Farklı Seviyeli Kavşak Uygulama Projesi protokolü imzalandı. İmzalar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Cemal Türek tarafından atıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) işbirliği ile Manisa’ya kazandırılacak olan kavşak projesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde protokol imzalandı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Cemal Türek ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından imzalanan protokol için hayırlı olsun dilekleri iletildi. Yapılan protokol imza törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

“MESAİ SAATLERİNDE TRAFİKTE RAHATLAMA OLACAK”

Yapılan protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz Ergün, “Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı; ilimiz merkezi, OSB, İzmir ve Manisa Çevreyolu ile yakın ilişkisi nedeniyle önemli bir yer tutmakta. Şehrimizin konumu, büyüyen ve gelişen sanayisi ve buna bağlı olarak hem Ege Bölgesi hem de sanayi şehirlerine olan ulaşım ağının merkezi bir noktasında olması nedeniyle de özel bir öneme sahip. Bugün protokolünü imzalayacağımız kavşak projemiz, mevcut durum itibariyle şehrimizin özellikle sanayi, eğitim, sosyal, emniyet ve ticaret alanları bakımından yoğun olan bir kesiminde bulunuyor. Saydığımız bu durumlar, özellikle sanayi ve kent merkezi arasındaki ulaşım ihtiyacının düğüm noktalarından biri olduğunu gösteriyor. Projemizde yer alan kavşak noktasında, mevcut trafiğe hizmet veren 4 fazlı bir sinyalize kavşak bulunmakta. Kentin güneybatısında olan bu kavşak, hem İzmir yönünde ulaşımı sağlamakta hem de kentin kuzeyinden geçen Manisa Çevreyolu ile bağlantısına olan yakınlığıyla da önem kazanıyor. Organize sanayi bölgesine giriş ve çıkışta yoğun olarak kullanılıyor. Kavşak alanında yapılan trafik sayımları ve gözlemler sonucunda görülmüştür ki, özellikle Cuma günleri mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde aşırı yoğunluk oluşuyor. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nde var olan çoğu firmanın, servis araçlarının da yoğunluklu olarak bu kavşağı kullanmaları ve İzmir-Manisa şehir merkezine çift yönlü olarak yoğunluğun sürekli fazla olması da bu kavşakta trafik açısından olumsuzluklar yaratıyor. Kent içinin özellikle İzmir ve Çevre Yolu yönünde boşalımını sağlayan son noktalardan birisi olması nedeniyle de bu noktada bir takım sıkıntılar doğuyor. Kavşak alanındaki trafik sorununun çözülmesine yönelik en uygun çözümün tespit edilmesi için mevcut kavşak ve kollarında Büyükşehir Belediyemiz tarafından trafik sayımları yapıldı. Yoğunluğun en çok yaşandığı, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nden Manisa yönüne gidecek araçların kesintisiz bir şekilde ilerlemesi için yaklaşık 42 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde bir altgeçit planladık. Bu altgeçit tek yönlü ve tek şerit olarak tasarlandı. Altgeçit giriş ve çıkış rampalarının eğimleri sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 6.50’dir ve bu, Karayolları Genel Müdürlüğü standartları için ideal bir eğimdir. Mevcut arazinin topoğrafyasından da yararlanıldığı için yan duvarların uzunlukları ve yüksekliklerinin de minimum seviyede uygulanacağını belirtmek istiyorum. İzmir’den Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne gidecek araçların da kesintisiz ve kontrollü bir şekilde ilerlemesi için yaklaşık 300 metre ileride Manisa şehir merkezi yönünde hemzemin bir papyon kavşak planlandı. Aynı zamanda bu kavşak, Manisa yönünden Mimar Sinan Bulvarı’nın güneydoğusundaki mahallelere ulaşım için de kullanılabilecek. Ben protokolümüzün ve projemizin hayırlı olmasını diliyor, değerli katkıları nedeniyle OSB Başkanımız Sayın Sait Türek ve değerli yönetimine hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.