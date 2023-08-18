Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, haşereyle mücadele çalışmalarını program dahilinde periyodik olarak sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında üreme ortamları artan sivrisinek ve karasineklere karşı larvasit uygulaması çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 17 ilçede çöp konteynerleri, yeşil alan, sokak ve açık alanlarda ilaçlamalar yapılıyor.

Bu kapsamda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere ile Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak da, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün ile birlikte Yörük, Gümüş, Kırveli ve Zafer mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan yönlendirmelerin oldukça faydalı olduğunu belirten mahalle muhtarları, ilaçlama faaliyetleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.