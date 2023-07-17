Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya koyuna ‘Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği’ projesi kapsamında Salihlili üreticilere 6000 sepet dağıtıldı.MANİSA (İGFA) - ‘Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği Projesi’ kapsamında Salihli İtfaiye Amirliği’nde 6 bin sepetin dağıtımı gerçekleştirildi.

Sepet dağıtımına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta’nın yanı sıra Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Salihli Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Açılışta konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, 2023 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Başkan Cengiz Ergün’ün talimatları ile 122 milyon liralık kaynağı tarımsal destekleme için ayırdıklarını belirterek, tarımın önemine vurgu yaptı. Çiftçiler olarak bu ülkeyi beslemek, karnını doyurmak gibi çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Tarım vazgeçilmez ve bunun için her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz. Çünkü yönetemediğiniz, baş edemediğiniz iklim koşulları ile üretim yapmaya çalışıyorsunuz. Saruhanlı, Ahmetli ve Salihli ilçemizde yaşanan dolu afetinden dolayı 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Tarımın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle sizlerin yanında olmaya gayret edeceğiz. Yapacağımız desteğin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi.