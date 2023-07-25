MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçe merkezi için 3 adet yeni sondaj kuyusu açtı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da, sondajların açıldığı alanı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.MANİSA (İGFA) - Küresel ısınma ve iklim değişikliği ve buna bağlı olarak artan su tüketiminin de etkisiyle çalışmalarına Salihli’de de devam ettiklerini belirten MASKİ Genel Müdür Burak Aslay, “3 tane yeni sondaj kuyusu açtık. 1 tane sondaj kuyumuzu hemen hattımıza bağladık. 2 tane sondaj kuyumuzda çalışmalarımız şu anda devam ediyor. 2-3 gün içerisinde diğer açmış olduğumuz sondajları da hatta bağlayacağız. Bu sayede, Salihli ilçemize mevcut duruma göre saniyede 75 litre daha fazla su vererek, vatandaşlarımıza daha kesintisiz su ulaştıracağız” dedi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle tüm dünyada su kaynakları alarm vermeye başladı.

Bilimsel çalışmaları ve küresel ısınma ile ilgili tüm verileri yakından takip ederek Manisa il geneli için önlemlerini alan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçe merkeziyle de yakından ilgileniyor. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da, Salihli’de yeni açılan sondajların olduğu alanı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Sondaj kuyularının bağlantısının yapıldığı içme suyu deposunda da incelemelerde bulunan Genel Müdür Aslay’a, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden İlker Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar, teknik personel ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

3 ADET YENİ SONDAJ AÇILDI

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçe merkezine yeterli su temin etmek için 3 adet yeni sondaj kuyusu açtı.

Açılan yeni sondajlardan 1 tanesinin bağlantısı yapıldı. Enerji nakil hattı döşeme çalışmasının devam ettiği sondaj jeneratörle çalıştırılarak depoya su veriliyor.

Diğer 2 sondajda ise çalışmalar devam ediyor.