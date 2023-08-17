MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Sarıçalı mahallesinde 1500 kişilik bir foseptik imalatı gerçekleştirerek mahalleye sağlıklı bir atıksu depolama sistemi kazandırdı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde atıksuların çevreyi kirletmemesi ve insan sağlığına tehlike oluşturmaması için kırsal alanlarda kanalizasyon altyapısı ve foseptik inşa etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Akhisar ilçesine bağlı Sarıçalı mahallesinde 1500 kişiye hitap eden 10 modüllübir foseptik imalatı gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışma ile evsel nitelikli atıksuların çevreye zarar vermeden depolanması ve vidanjör yardımıyla Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılarak sağlıklı bir şekilde arıtılıp doğaya deşarjı gerçekleştirilecektir.

Sarıçalı Mahalle Muhtarı Ünal Adeş, yapılan çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getirerek şahsı ve mahalle sakinleri adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. Muhtar Adeş, “30 yıldır yaşadığımız kanalizasyon sorunu mahallemizi kötü yönde etkiliyordu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, sesimize kulak vererek sorunumuzu kökten çözdü. Kanalizasyon suları vatandaşları etkilediği gibi hayvanlarımızı da olumsuz yönden etkiliyordu. Cengiz Başkanımız sayesinde mahallemiz kötü kokulardan kurtuldu. Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun şahsım ve mahallelim adına kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.