Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, turne programı kapsamında Sarıgöl ilçesinde, Tırazlar İlkokulu ve Çanakçı İlkokulu öğrencileri için ‘Karagöz ve Hacivat’ adlı ortaoyununu sahneledi. Oldukça eğlenen öğrenciler, unutulmaz ve keyifli bir gün yaşadı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ilçe turne programı kapsamında Sarıgöl ilçesinde, Tırazlar İlkokulu ve Çanakçı İlkokulu öğrencileri için ‘Hacivat ve Karagöz’ adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Türk tiyatrosunun geleneksel gölge oyununu sahneye yansıtan ‘Hacivat ve Karagöz’de çocuklar keyifli zaman geçirdi. İki samimi dost olan Hacivat ve Karagöz’ün bilgiyi, sevgiyi arkadaşlığı anlattığı oyun çocukları eğlendirirken öğretti.

İnteraktif olarak gerçekleştirilen oyunda çocuklar kahkahalara boğulurken, Şehir Tiyatrosu oyuncularının performansı herkesin beğenisini topladı.

Öğrenciler, oyuncuların performansıyla unutulmaz ve keyifli bir gün yaşadı.