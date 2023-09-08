Manisa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘Kurtuluş Günleri Konseri’ etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Kutsi, Saruhanlı ilçesindeki vatandaşlara güzel bir konser yaşattı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren Kutsi, Saruhanlılıları coşturdu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümüne özel olarak hazırlanan ‘Kurtuluş Günleri Konseri’ etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Kutsi, Saruhanlı ilçesinde konser verdi.

Saruhanlı PTT karşısı otopark alanında düzenlenen konseri Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, daire başkanları, meclis üyeleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Eski ve yeni birçok şarkıyı Saruhanlılı vatandaşlarla birlikte seslendiren Kutsi, Saruhanlı ilçesine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonunda Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş sahneye çıkarak, sanatçıyı performansından dolayı kutlayıp, çiçek ve hediyeler takdim etti.