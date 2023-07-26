Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, orman yangınlarıyla sarsılan Saruhanlı’da yaraların sarılması için seferber oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, yangının ortaya çıkardığı olumsuzlukların giderilmesi noktasında çalışmalarını sürdürürken, yangın bölgesinde çalışan ekiplere akşam 250 kişilik tavuklu pilav ve ayran, gündüz de kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy da, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleriyle birlikte yangından en çok etkilenen mahalleleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, orman yangınlarıyla sarsılan Saruhanlı’da ilk andan itibaren vatandaşların yanında oldu. Yangının kontrol altına alınması için ilgili kurumlarla birlikte yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştiren Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, yaraların sarılması noktasında da seferber oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Güray Coşkun ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, yangından en çok etkilenen mahallelerden olan Sarısığırlı Mahallesi’ni ziyaret etti.

Sarısığırlı Mahalle Muhtarı Kazım Özkan ile bir araya gelen Büyükşehir ve MASKİ heyeti, mahallelilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yangının getirdiği olumsuzlukların giderilmesi noktasında üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, hem Manisa Büyükşehir Belediyesinin hem de MASKİ Genel Müdürlüğünün tüm ekipleriyle bölgede çalışma yürüttüğünü söyledi.