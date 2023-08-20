Manisa'da Şehzadeler ilçesinin en işlek caddelerinden olan Atatürk Bulvarı’nda prestij cadde çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesinin en işlek caddelerinden olan Atatürk Bulvarı’nı baştan aşağı yeniliyor.

Mevcut cadde de bir yandan MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışması yürütülürken bir yandan da Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı çalışması yapılıyor. Son olarak cadde de yapılacak modern aydınlatma çalışmasıyla cadde baştan aşağı yenilenmiş olacak. Ekiplerin özveriyle yürüttüğü çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Sakarya Mahalle Muhtarı Orhan Oktay ile birlikte inceledi.

İncelemeler sırasında mahalle muhtarı ve vatandaşlara bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmadaki son durumu paylaştı.

Ekiplerin özverili bir şekilde bölgede çalışmaları yürüttüğüne dikkat çeken Öztozlu, “MASKİ Genel Müdürlüğümüzün altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde üstyapı çalışmalarımıza başladık. Şuanda İstasyon Kavşağından, Eski Doğum Evinin olduğu güzergahta üstyapı çalışmamız devam ediyor. Bunun yanı sıra Eski Doğum Evi ve Defterdarlık arasında MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tek şeritte altyapı çalışması yürütüyor. Altyapı çalışmasının ardından ivedilikle üstyapı çalışmasına mevcut alanda da başlayacağız” dedi.