2023 Genel Seçimleri doğrultusunda saha çalışmalarını hızlandıran MHP Manisa Milletvekili adayı Şehnaz Güvendik Arık, bir günde 52 kişiye rozet taktı.MANİSA (İGFA) - Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden MHP Manisa milletvekili adayı Şehnaz Güvendik Arık, partisinin Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve Kaçep Başkanı Neşe Töz il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Seçim çalışmaları esnasında bir günde Şehzadeler'de Spil ve Selimşahlar mahalelerinde 52 üye partiye katılım sağladı.

MHP Şehzadeler ilçe Başkanı Şener Özten, Şehzadeler'de MHP'ye teveccüh olduğunu belirterek, 14 Mayıs seçimini başarılı bir şekilde atlatacaklarını, seçim çalışmalarına milletvekili adayları ilçe teşkilatı ve kadın kolları ile birlikte devam edeceklerine dikkati çekti.