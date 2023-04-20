MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Mıdıklı mahallesi Kavakalanı sokakta yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu isale hattı çalışması gerçekleştirerek, su sorununu çözüme kavuşturdu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde daha sağlam altyapı inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, 101 mahalle projesi kapsamında altyapı ve üstyapısı da yenilenen, Selendi ilçesine bağlı Mıdıklı mahallesi Kavakalanı sokaktaki su sorununu çözüme kavuşturmak için başladığı yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu isale hattı çalışmasını hızlı bir şekilde tamamladı. Döşenen hat ile depoya su verilmeye başlandı. Çalışma ile mahallede yaşanan su sıkıntısı çözüme kavuşturuldu, hanelere daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz su temini sağlandı.

“BU HİZMETİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Mıdıklı mahallesi muhtarı Mehmet Ali İnce, “Yıllardır mahallemde yaşanan su sıkıntısı büyük bir sorundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla MASKİ Genel Müdürlüğü hemen harekete geçerek, gerekli etüt çalışmasını yaptı ve yaklaşık 5 kilometrelik isale hattı çalışmasını hızlı bir şekilde tamamladı. Bu aynı zamanda bizlere Ramazan Bayramı öncesi çok büyük bir müjde oldu, hediye oldu. Allah Cengiz Başkan’dan razı olsun. Desteklerini esirgemeyen Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve MASKİ Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Bu hizmeti asla unutmayacağız” dedi.