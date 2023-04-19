Manisa Büyükşehir Belediyesinin hayvan üreticileri için hayata geçirdiği ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi’ kapsamında, Selendi ilçesinde hayvan üreticilerine antiparaziter preparat desteği ve ilacın kullanımı ile ilgili eğitim verildi. Proje kapsamında ilçede 2050 işletmede 3 bin 362 adet preparat teslimi yapıldı.MANİSA (İGFA) -Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi’ kapsamında üreticileri desteklemeye devam ediyor.

Proje kapsamında Selendi’de hayvan üreticilerine antiparaziter preparat desteği ve ilacın kullanımı ile ilgili eğitim verilerek 2050 işletmede 3 bin 362 adet preparat teslimi yapıldı.

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir ve üreticiler katıldı. Vatandaşlara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, proje ile ilgili bilgiler verdi.

Proje kapsamında yüzde 100 hibe ile 10 bin büyükbaş hayvan yetiştiricisine ait 58 bin büyükbaş hayvanda uygulamanın yapılacağını belirten Daire Başkanı Yılmaz Usta, Selendi ilçesinde de 2050 işletmede 3 bin 362 adet preparat tesliminin yapıldığını dile getirdi.