Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi’nin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla, Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nda Ali Güven, Hazal, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca ve Sibel Alaş konseri düzenledi. 90’lar pop müzik ziyafetinin yaşandığı gecede, kurtuluş coşkusu katlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Selendi’nin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla konser düzenledi.

Selendi Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nda yapılan konserde ‘Şimdi 90’lar’ başlığı altında, Metin Özülkü orkestrası eşliğinde 90’lar Türk Pop Müziği’nin efsaneleri Ali Güven, Hazal, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca ve Sibel Alaş sahne aldı. Dönemin pop müzik eserlerinin seslendirildiği birbirinden güzel şarkılara Selendilili vatandaşlar eşlik etti.

Kent Meydanı’nda düzenlenen konsere Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, daire başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser gecesinde sahne alan sanatçılar, seslendirdikleri şarkılarla Selendi halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda protokol üyeleri tarafından sanatçılara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün göndermiş olduğu hediyeleri ve çiçekleri takdim etti.