MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarla birlikte yaşanabilecek su taşkınlarına karşı Soma ilçesinde kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaralarının temizliklerini gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde aşırı yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmur suyu ızgara temizliklerini sürdürüyor.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Soma ilçede de ana arterlerde başlanan temizlik çalışmalarına daha sonra da mahalle içlerinde bulunan sorunlu noktalarda devam edildi.

Yapılan iş ile kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaralarının iç kısımlarında katı atıklar ve yabancı maddelerden oluşan tıkanıklıklar temizlenerek su birikintilerine karşı önlem alındı. Ayrıca çevrede kirlilik oluşturacak maddeler de ekipler tarafından toplandı. Vatandaşlarımızın yağışlı havalarda sokaklarda biriken yağmur sularından kaynaklı yaşayacağı mağduriyetin önüne geçildi.