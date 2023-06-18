Tarımsal üretimin can damarı olan sulamanın verimli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Maldan ve İlyasçılar mahallelerinde yaklaşık bin 200 dönümlük arazide damla sulama sezonunu başlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üretimin en önemli unsurlarından biri olan tarımsal sulamada yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Yunusemre ilçesine bağlı Maldan ve İlyasçılar Mahallelerinde vatandaşların talepleri doğrultusunda önemli bir çalışma daha hayata geçirildi.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hizmete alınan Maldan Göleti’ni kısa süre önce devralan Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilere su vermeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, Maldan Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Maldan Mahalle Muhtarı Ramazan Şeker, İlyasçılar Mahalle Muhtarı Erdoğan Kartal ve mahalle halkını süreç hakkında bilgilendiren Usta, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde tarımsal ve kırsal kalkınma projelerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda sizlerden gelen talepler doğrultusunda ilgili kurumların işbirliğiyle bölgedeki tarımsal sulama hizmetini Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz vereceğiz. Birkaç gün önce devir teslim işlemi gerçekleşti. Henüz çok yeni. Verimli bir sulama sezonu geçirmenizi temenni ediyorum. Suyun kıymetini bilerek, komşuluk haklarına riayet edip, dayanışma içerisinde tarlalarınızı sulamanızı diliyorum. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. 1200 dönüme yakın arazinin damla sulamasına olanak sağlayacak olan çalışmadan mutluluk duyduklarını belirten Maldan Mahalle Muhtarı Ramazan Şeker ve İlyasçılar Mahalle Muhtarı Erdoğan Kartal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve ekibine teşekkür etti.