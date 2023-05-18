Manisa'da Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gençlik şöleni düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Gençlik Şölenine  Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sayim Can, okul idaresi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapılırken özel eğitim öğrencilerinin yapmış olduğu  dans gösterisi davetlilerden tam not aldı.

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Gençlik şöleninin önemine vurgu yapan Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayim Can, gençlere bayram coşkusunu yaşatmanın yanısıra güzel bir gün geçirmek farklı bir etkinliklerle bayram coşkusunu yaşamalarını sağlamak olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz tarafından  şiir okuma, koro çalışması,  kültürel, sportif etkinlikler düzenlendi. Dolu dolu bir program oldu. Programımıza katılan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yıldıray Demirtaş  ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere  teşekkür ederim" diye konuştu.