Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin de proje ortağı olduğu, Yunusemre Belediyesi tarafından Yağcılar Mahallesi’nde sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik olarak yapılan hayvan bakımevinde inşaat çalışmaları devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Valiliği’nin öncülüğünde, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Manisa OSB, Muradiye OSB, Manisa TSO, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Manisa Ticaret Borsası, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşları iş birliği içerisinde Yağcılar Mahallesi’nde sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik olarak yapılan hayvan bakımevinde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce de yapımı devam eden tesiste incelemede bulundu.

Yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda yürütülen inşaat çalışmaları hakkında Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Şube Müdürü Fuat Balcı’dan bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, merkezde sokak hayvanlarının doğal ortamlarında yaşayabileceği, tedavilerinin yapılabileceğini ve vatandaşların ziyaret edebileceğini belirtti.