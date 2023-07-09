Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği’ projesi kapsamında ilk dağıtım törenini Saruhanlı'da gerçekleştirdi. 15 dekar ve altı üretim yapan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı 500 sebze üreticisine 5000 adet sepet yüzde 100 hibeli olarak dağıtıldı.MANİSA (İGFA) - Üretime değer kazandıran projeleri ile Manisa tarımına can katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sebze üreticilerinin yüzünü güldüren bir projeyi daha hayata geçirdi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği’ projesi kapsamında ilk dağıtım töreni Saruhanlı ilçesinde düzenlendi.

Saruhanlı Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleştirilen sepet dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’nun yanı sıra Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İlçe Jandarma Komutanı Aykut Kurban, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Peker, İlçe Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytekin Yaralı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyesi Esat Haçin, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Müdürü Serdar Özgedik, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Saruhanlı’daki sepet dağıtım töreni öncesinde açılış konuşmaları yapıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “2022 yılında toplam 70 milyon liralık bir bütçeyi kırsal kalkınmaya ayırmıştık, bu rekor bir bütçeydi. 30 Büyükşehir arasında bütçesine oranla kırsala en fazla yatırım yapan, bütçe ayıran Büyükşehirler arasındaydık. 2023 yılında Başkanımızın talimatıyla yeni projeleri de ekleyerek toplam 122 milyon liralık bir bütçeyi kırsal kalkınmaya ayıracağız" dedi.

Öztozlu, konuşmasının devamında üzüm ve zeytin üreticilerine yönelik yeni projeleri de açıkladı.

Konuşmalar sonrasında protokol üyeleri tarafından 15 dekar ve altı üretim yapan, ÇKS’ye kayıtlı Saruhanlı ilçesindeki 500 sebze üreticisine 5000 adet plastik sepet yüzde 100 hibeli olarak dağıtıldı.