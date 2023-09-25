Manisa Büyükşehir Belediyesinin üreticiye yönelik desteklemeler doğrultusunda hayata geçirdiği ‘Meyve Üreticilerine 120 Bin Kasa Desteği Projesi’ kapsamında, Gördes ilçesinde 900 üreticiye toplam 9 bin adet kasa teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Meyve Üreticilerine 120 Bin Kasa Desteği Projesi’ kapsamında Gördes ilçesinde program düzenledi.

Gördes İtfaiye Amirliği’ndeki kasa dağıtım programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’nun yanısıra Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları, Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz ve üreticiler katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde kırsala yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu sene 122 milyon liralık bir bütçe ayırmıştık. Bu bütçe ilave projelerle 150 milyon liraya yaklaştı. Devam eden 38 farklı projemizle üreticimizin yanındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi ‘Köylü Milletin Efendisidir’ anlayışıyla yerelde kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kasa dağıtım programımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, ilçedeki üreticilere verdikleri desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.