Ramazan Bayramı öncesinde afet bölgesindeki vatandaşlar ve bölgede görev yapan ekiplerle bir araya gelmek üzere Kahramanmaraş ile programını başlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün ile birlikte çadır kentlerdeki çocukların yüzünü güldürmek için onlara hediyeler takdim etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün ile birlikte Kahramanmaraş bağlı Dulkadiroğlu ilçesinde Beyazıt, Sümer ve İstasyon mahallelerinde kurulan çadır kentlerdeki çocuklar ve vatandaşlarla buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Vahit Demiröz, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, daire başkanları ve MHP Milletvekili Adayı Ömer Özkan da eşlik etti. Başkan Ergün ve eşi Şeyda Ergün, çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederken, onlarla yakından ilgilendi. Çocuklar da Başkan Ergün’e çiçek takdim ederek, yanlarında oldukları için teşekkürlerini sundu.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Ergün, daha sonra çadır kentlerdeki vatandaşlarla tek tek selamlaşarak geçmiş olsun dileklerini iletirken, vatandaşlar da Başkan Ergün’e teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin yanlarında olmasından duydukları memnuniyeti ileten vatandaşlar, iftar yemeği ve sahur kahvaltısı ikramları için de ayrıca teşekkür ettiler. Afetzedeler başta olmak üzere, bölgede görev yapan personeller ve gönüllü vatandaşlara moral olmak amacıyla bölgede olduklarını belirten Başkan Ergün, “Bayram öncesi çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek için de ayrıca özen gösteriyoruz” dedi.