Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı ilçe programı kapsamında Azimli Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Ergün’ü bağrına basan mahalle sakinleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile Azimli’nin çehresinin değiştiğini belirterek, Başkan Ergün’e teşekkür ettiler.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı ilçesini ziyaret etti. Başkan Ergün İshakçelebi mahallesi ziyaretinin ardından Azimli mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle Muhtarı Osman Yanar tarafından karşılanan Başkan Ergün’e, MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Manisa Milletvekili Adayları Ali Uçak ve Şehnaz Güvendik Arık, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Büyükşehir Belediyesi ve Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyeleri, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Cıllı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, KAÇEP İl Başkanı Neşe Töz, Saruhanlı KAÇEP Başkanı Didem Anat, MANULAŞ Genel Müdürü Özgür Temiz ve Mahalle Muhtarları eşlik etti.

Mahalle muhtarı Osman Yanar’ın çiçek takdimi sonrasında Başkan Ergün, mahallede kendisine büyük ilgi gösteren vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etme fırsatı buldu. Çocuklara kırtasiye seti ve top hediye etti.

“ALT VE ÜSTYAPI YENİLENDİ”

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Azimli mahallesinde alt ve üstyapı yatırımları kapsamında, 5 bin 400 metre içme suyu hattı, 5 bin 600 metre kanalizasyon hattı yapım işi, 31 bin metrekarelik kilitparke taşı döşeme işi gerçekleştirildi. 250 ve 500 kişilik foseptik imalatı yapıldı. 165 adet uzaktan okumalı mekanik sayaç ücretsiz olarak hanelerin dışına taşındı. İçme suyu deposunun bakım onarım ve yenilemesi yapıldı. 1 kilometrelik dere temizliği yapılarak 1.100 ton rüsubat (çöp) temizlendi. 3 adet prefabrik kutu menfez imalatı gerçekleştirildi. Bu yatırımların toplam maliyeti 5 milyon 164 bin TL oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Azimli mahallesinde 9 Milyon 300 bin TL yatırım bedeli ile 20 kilometrelik beton yol çalışması yapıldı. Katı Atık Transfer İstasyonu inşa edildi. Mahalleye Sağlık Evi kazandırıldı.