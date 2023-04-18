MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Yılmaz mahallesinde tarım arazilerinin yanından geçen 1300 metrelik derede temizlik çalışması gerçekleştirerek tarım arazilerini koruma altına aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü il genelinde dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda Saruhanlı ilçesine bağlı Yılmaz Mahallesi'nde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince 1300 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Derede biriken çöpler ve uzayan otların temizlenmesiyle birlikte tarım arazilerindeki taşkın riski ortadan kaldırıldı.

Yılmaz Mahalle Muhtarı Ali Şengül, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tarım arazilerimizden geçen derenin temizlenmesi taşkın riskini ortadan kaldırdı. Mahallemizi ve özellikle çiftçilerimizi rahatlatan bir çalışma oldu. Sorunlarımıza kayıtsız kalmayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.