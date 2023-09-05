Umut Vagonu Topluluğu ve yaklaşık 40 gönüllü ile çöp toplama etkinliği düzenlendi. 2 saat süren çöp toplama etkinliğinde 1 kamyon çöp toplandı.MANİSA (İGFA) - Umut Vagonu Topluluğunun ‘Temiz doğa temiz yaşam’ sloganıyla yılda 2-3 defa geniş katılım ile yaptığı çöp toplama etkinliği haftasonu gerçekleşti.

Manisa-İzmir yolu 8 km'sinde gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 40 kişi katıldı. 2 saatte bir kamyon çöp toplayan gönüllüler temiz çevre için etkinliklerin devam edeceğinin söyledi.

Umut Vagonu Topluluğu Temsilcisi Arzu Şahin Ünal yaptığı açıklamada etkinliğinin önemine vurgu yaptı.

Arzu Şahin Ünal, "Umut Vagonu topluluğu olarak gelenek haline getirdiğimiz yılda 2-3 defa gerçekleştirdiğimiz 'Temiz doğa temiz yaşam’ sloganıyla çıktığımız bu yolda çöp toplama etkinliği düzenledik. Afed Arama Kurtarma Derneği, Tarzan Biziz Derneği, Parla Botanik, Mod Dijital, Anemon Fotoğraf Dostları’nın katılımıyla ve Yunusemre Belediyesi'nin destekleriyle yaklaşık 40 kişi Manisa-İzmir yolu 8.km'yi el birliği ile temizledik. Yaklaşık 2 saatte bir kamyon çöp topladık. Son zamanlarda yaşanılan orman yangınlarına da sebebiyet veren atıkların çok yoğun olduğunu görmek bizleri çok üzdü. Yakın zamanda aynı bölgede yeniden çöp toplama etkinliği yapacağız çünkü alan düşündüğümüzden de kötü kullanılmıştı. Bizler her zaman doğanın korunmasında yer alacağız. Toplumumuzdan da aynı bilinci beklemekteyiz. Tüm katılımcılara ve Yunusemre Belediyesi’ne gönüllülük ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.