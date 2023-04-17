Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ortaklığında yürütülen ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında başvuru yapan vatandaşların istekleri doğrultusunda binaların depreme karşı dayanıklılık tespit çalışmaları başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, yapılan çalışmaları sahada inceledi, çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda can kaybına neden olan deprem afetleri sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ortak bir protokole imza atarak, Manisa’da bulunan 600 bin konutun deprem dayanıklılık tespit çalışmalarına başladı. Başvuruda bulunan vatandaşların istekleri sonrasında proje kapsamındaki ilk bina tespit çalışması yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç da, yapılan çalışmaları yerinde takip ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

PROJE 4-6 AY ARASI SÜRECEK

Üniversitedeki uzman hocalar, teknik ekipler ve yetkililerin katılımıyla başlayan ilk tespit işlemini değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Öncelikle 6 Şubat depreminde 12 ilimizde çok büyük afeti maalesef yaşadık. Allah bir daha bu tür acıları memleketimize yaşatmasın diyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu depremden sonraki süreçte Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğiyle ortak protokol düzenleme kararı aldık. Bu protokolü de imza altına aldık. Allah inşallah göstermez, yaşatmaz ama 17 ilçe dahil Manisa’da bulunan yaklaşık 600 binin üzerindeki konutun belgelenmesi noktasında bir hizmeti başlatıyoruz. Bugün projenin başlangıcını yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz çalışmalarda 100’ün üzerinde mühendisimiz ve teknikerimize bunların eğitimini aldırdık. Yaklaşık 1 aydır bu eğitimler bilfiil yapıldı. Düzenlemiş olduğumuz yazılım kapsamında program modüllerini de geliştirerek mühendislerimiz ellerindeki tabletlerle bunları çalışmaları sahada yerine getirecekler. Bunları profesörlerimiz, uzmanlarımız belgelendirecekler. Vatandaşlarımıza mevcut binasının hangi donatıda ve ne olabildiği ile ilgili belgeleri sunacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak başlattığımız proje 4-6 ay arasındaki bir süreci kapsayacak. Sahadaki çalışmalarımızdan hiçbir ücret almadan gerçekleştireceğiz. Önemli olarak bahsetmek istediğim diğer bir nokta, hiçbir şekilde binada karot uygulaması yapılmayacak. Tamamen elektronik olarak demirlerin ve betonların konumu itibariyle yeni teknolojileri ile bu çalışmaları hayata geçireceğiz. Ben şimdiden hayırlı olsun diliyorum, emeği geçenlere teşekkürlerimizi iletiyorum. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’a teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım ki bu alınacak tedbirler ile vatandaşlarımız karot aldırmak suretiyle performans analizini de kendileri gerçekleştirebilecek. Ne yapacaklarına vatandaşlarımız bu belge sonrası karar verecektir. Bu çalışma bir yönden röntgen çekimidir” diye konuştu.

“AKADEMİK EKİPLERDEN FAYDALANACAĞIZ”

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, proje ile ilgili olarak verdiği bilgilerde, "Akademik bakış açısıyla hocalarımızın bakış açısıyla da 600 bin konutun Manisa’nın tüm ilçelerinde, ilçeler bazında yapılacak binaların röntgenlerinin çekilmesi, bunların belgelenmesi noktasında Türkiye’de bir ilk olacak. Ben Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölüm Başkanımıza ve bu bölümde çalışarak bu projede yer alan mesai arkadaşlarıma, bu süreçte bize katkı sağlayacak olan İnşaat Mühendisleri Odası’nın mühendislerine çok teşekkür ediyorum" dedi.