İl genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Gümülceli Mahallesi içinden geçen derede yaklaşık 6 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde su akışı sağlıklı hale getirilerek, taşkın tehdidi ortadan kaldırıldı.MANİSA (İGFA) - Temiz bir çevre için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bu doğrultuda yürüttüğü dere temizliklerine il genelinde tüm hızıyla devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Saruhanlı ilçesine bağlı Gümülceli Mahallesinde yaklaşık 6 kilometrelik dere temizliği tamamlandı. Yapılan çalışma ile dere yatağı üzerinde bulunan zararlı maddeler uzaklaştırıldı.

KÖTÜ KOKUNUN ÖNÜNE GEÇİLDİ

MASKİ ekiplerince yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Murat Güleryüz, “Mahallemizdeki derede MASKİ ekipleri tarafından detaylı bir temizlik çalışması yapıldı. Dere yatağı üzerinde bulunan zararlı maddelerin kötü koku oluşturmaması ve suyun sağlıklı geçiş yapabilmesi amacıyla yapılan bu çalışma ile sorunumuz çözüldü. Artık taşkın sıkıntısı çekmeyeceğiz. Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun” dedi.