MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen sel baskının ardından bölgede dere yataklarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Akhisar ilçesinde 18 Haziran tarihinde 3 saat etkili olan sağanakta metrekareye yaklaşık 94 kilogram yağış düştü. Yoğun yağışın başlamasıyla birlikte MASKİ ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler hemen harekete geçti.

Sel sularının kısa sürede tahliye edildiği ilçede su baskınına neden olan dere yataklarında da incelemelerde bulunulurken MASKİ ekipleri dere yataklarını temizlemeye devam ediyor.

Sel baskınına neden olan dere yatağından mobilya, halı, otomobil lastiği gibi insan unsuru atıkların çıkması şaşkınlığa neden oldu.

Çalışmaların olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, 1 saatlik zaman diliminde 600 bin ton yağmur suyunun Akhisar'dan geçtiğini ifade etti. Dere temizlik esnasında çıkan atıklardan da bahseden Çevik, “Dere temizlik çalışmalarımız esnasında halı, moloz ve hafriyat, lastik, mobilya, hayvan ölüleri, cam şişe atıkları çıktı. Beni en çok mobilya çıkması şaşırttı. Çöplerimizi derelere atmamalıyız, su akışını ne kadar engellersek su baskınına o kadar yol açmış oluruz” dedi.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Çevik, “Biz sadece kapalı kısmı temizlemiyoruz. Kurutma kanalında da temizlik faaliyetlerimiz devam etmektedir. Derelerimize çöplerimizi atmamalıyız. Oralar çöp sahası değildir. İçerisinden halı çıktı, moloz çıktı, hafriyat çıktı. Bu yüzden bizim dere sahalarına bu tür atıkları atarak su akışını engellememiz gerekiyor. Bu dere sahamızı temizleyerek su akışını sağlamaya çalışıyoruz. 1 hafta içerisinde çalışmalarımız tamamlanacak. Şahbaz deremiz tamamiyle su akışına açılmış olacak. Bizi en çok şaşırtan; şu an bulunduğumuz noktada halı, lastik, mobilya çıktı. Beni en çok mobilya çıkması şaşırttı. Açık kanal kesimde de ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Orada da hayvan ölüleri, mobilyalar, cam şişe atıkları çıktı. Bunları bizim atmamamız gerekiyor. Bu bir mazeret değil ama su akışını ne kadar engellersek su baskınına o kadar yol açmış oluruz” diye konuştu.