Manisa genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenli Mahallesi’nde 1.5 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Dereye atılan molozlar ve çöpler çıkarılarak derenin akışı sağlıklı hale getirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede aralıksız olarak dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenli Mahallesi'nde bulunan derenin 1.5 kilometrelik kısmında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Temizlik çalışmaları esnasında dereye atılan molozlar ve çöpler çıkarılarak derenin akışı sağlıklı hale getirildi. MASKİ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar bir kez daha uyarılarak, dere yatakları ve kanallara çöp atılmaması konusunda bilinçli olmaya davet edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak il genelindeki derelerimizde temizlik ve ıslah çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Temizlik çalışmalarımız esnasında derelere molozlar ve çöpler atıldığı tespit ediliyor. Bu atıklar hem derenin doğal akışını engelliyor hem de kötü kokuya neden oluyor. Derelerimiz çöplük değildir, lütfen evsel atıklarımızı dere yataklarına atmayalım. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçli olmaya davet ediyoruz” dedi.