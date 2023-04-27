Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, Bölgesel Lig müsabakalarının final etabı öncesinde Manisa’daki hazırlıklarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lige Yükselme final etabı müsabakaları için hazırlıklarını tamamladı.

Çanakkale’de düzenlenecek final maçları öncesi, Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde son antrenmanı Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Voleybol Branş Sorumlusu Metin Memiş, Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Altun, Orhan Haşim Elmalı, Ersoy Arslan, Özcan Nalbantlar, Ali Caner Vatansever, Kulüp Müdürü Salih Güler ile birlikte takip etti.

HEDEFİMİZ 2. LİG

28-29-30 Nisan tarihleri arasında Çanakkale Anafartalar Spor Salonu’nda düzenlenecek organizasyonda Manisa Büyükşehir Belediyespor; Balıkesir DSİ ve Lüleburgaz 1922 Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmalar öncesinde takıma başarılar dileyen Kulüp Başkanı Bora Çaylan, “Güzel işler başardınız, ama her şey bitmedi. Şimdi bu işi bitirmeye gidiyoruz. Sizin bu işi başaracağınızdan eminiz. Önümüzdeki sezon için hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon 2. Ligde Tarık Almış Spor Tesisleri’nde sizlere destekliyor olacağız. Bu konuda size sonuna kadar inanıyoruz. Şimdiden başarılar diliyoruz. Çanakkale’den bizleri sevindirecek, güzel haberleri bekliyoruz” dedi. Çaylan, konuşmasının ardından sporculara tatlı ikramında bulundu.